عميل يرفع حصته في أسهم " حديد عز" إلى 5.04%
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:02 ص
نيفين سمير
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كشقت البورصة المصرية اليوم عن قيام العميل جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر بشراء عدد 1,125,000 سهم من أسهم شركة حديد عز، وبذلك تصل نسبة مساهمته بعد تنفيذ الصفقة إلى 5.04% من أسهم الشركة، وذلك في صفقة بلغت قيمتها 11,3 مليون جنيه.
والجدير بالذكر أن نسبة العميل المشار إليه قبل تنفيذ الصفقة كانت 4.835%، حيث كان سعر السهم 10.08 جنيه.
كانت الشركة قد أعلنت عن مؤشرات نتائج الأعمال المجمعة والمستقلة غير مدققة عن الفترة المنتهية فى مارس 2020 ، حيث أظخرت القوائم المجمعة تكبد صافي خسائر بلغت 860 مليون جنيه، نظير خسائر بلغت 1.082 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق للفترة المذكورة، بنسبة تغير بلغت 20%.