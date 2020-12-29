عميل يرفع حصته في أسهم " حديد عز" إلى 5.04%

كشقت البورصة المصرية اليوم عن قيام العميل جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر بشراء عدد 1,125,000 سهم من أسهم شركة حديد عز، وبذلك تصل نسبة مساهمته بعد تنفيذ الصفقة إلى 5.04% من أسهم الشركة، وذلك في صفقة بلغت قيمتها 11,3 مليون جنيه.





والجدير بالذكر أن نسبة العميل المشار إليه قبل تنفيذ الصفقة كانت 4.835%، حيث كان سعر السهم 10.08 جنيه.



