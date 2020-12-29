فى عيد ميلاده.. تعرف على قصة الحب بين أشرف زكي

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحتفل اليوم الفنان أشرف زكي بعيد ميلاده، وحرصت زوجته روجينا على تهنئته من خلال نشر الذكريات الجميلة الخاصة بهما على مواقع التواصل الاجتماعي.



تعرف أشرف زكي على روجينا أثناء عمله كمعيد في معهد الفنون المسرحية، وسريعًا ما لفتت روجينا نظره، ووقع فى حبها، وكما هو الحال معها، و تزوجا وأنجبت روجينا منه ابنتين.


ولكن دائما ماتحصل مامخطط له، فعلى الرغم من أن زواجهما يعد واحدا من أنجح الزيجات في الوسط الفني، إلا أنهما انفصلا منذ عدة سنوات عن بعضهما لفترة لم تتجاوز الـ"6 شهور "، ولكن حبهما انتصر فى النهاية.

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