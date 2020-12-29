رانيا محمود ياسين تكشف عن معاناتها مع المجال الفني وتُعلق:"بعاني علشان أبقى موجودة بالشكل اللي يرضي الناس"

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أعربت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن استيائها من عدم حصولها على المساحة الفنية التي تستحقها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





كتبت رانيا محمود ياسين منشورًا، قالت فيه:"تصريح أخير في 2020، في جيل اتهرس بجد، بسبب الثورات وظروف اللي مرت بالبلد من 2010 لحد 2020، ولحد دلوقت طبعا لسه بنتهرس، لإن في ناس جديدة كتير، طلعت فرضت نفسها على السوق".



وأضافت رانيا محمود ياسين:"لذلك جيلنا ده بيعاني؛ لأنه مخدش فرصته كاملة، بسبب ظروف اتفرضت عليه علشان يثبت وجوده، ودلوقتي يعاني في البحث عن أدوار جيدة بمساحات مرضية، حتى لو مكانتش عظيمة، تؤكد ما قدمه سابقا ويحاول إنه يحافظ على مكانته مش يقل منها، وطبعا أنا من الجيل ده، بعاني علشان ابقى موجودة بشكل اللي يرضي الناس، ويمتعني فنيا، بس مش ييرضيني ولا بيشبع موهبتي".



وفي سياق آخر، شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين في السباق الرمضاني بمسلسل" فلانتينو"مع الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلانى، إلهام عبد البديع، داليا البحيري، سليمان عيد، وهو من إخراج رامي عادل، وتأليف أيمن بهجت قمر.