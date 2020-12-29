رانيا محمود ياسين تكشف عن معاناتها مع المجال الفني وتُعلق:"بعاني علشان أبقى موجودة بالشكل اللي يرضي الناس"

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


أعربت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن استيائها من عدم حصولها على المساحة الفنية التي تستحقها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


كتبت رانيا محمود ياسين منشورًا، قالت فيه:"تصريح أخير في 2020، في جيل اتهرس بجد، بسبب الثورات وظروف اللي مرت بالبلد من 2010 لحد 2020، ولحد دلوقت طبعا لسه بنتهرس، لإن في ناس جديدة كتير، طلعت فرضت نفسها على السوق".

وأضافت رانيا محمود ياسين:"لذلك جيلنا ده بيعاني؛ لأنه مخدش فرصته كاملة، بسبب ظروف اتفرضت عليه علشان يثبت وجوده، ودلوقتي يعاني في البحث عن أدوار جيدة بمساحات مرضية، حتى لو مكانتش عظيمة، تؤكد ما قدمه سابقا ويحاول إنه يحافظ على مكانته مش يقل منها، وطبعا أنا من الجيل ده، بعاني علشان ابقى موجودة بشكل اللي يرضي الناس، ويمتعني فنيا، بس مش ييرضيني ولا بيشبع موهبتي".

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين في السباق الرمضاني بمسلسل" فلانتينو"مع الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلانى، إلهام عبد البديع، داليا البحيري، سليمان عيد، وهو من إخراج رامي عادل، وتأليف أيمن بهجت قمر.

أخبار تهمك

ليس الاحتراف الخارجي.. مصطفى محمد يتلقى عرضًا فلكيًا للرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ ساعة الا ربع

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة سارة في برشلونة قبل لقاء إيبار

منذ حوالي 3 ساعات

إبراهيم سعيد: هذا أفضل لاعب فى مصر

منذ حوالي 7 ساعات

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لضم جلاد الحراس

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 16 ساعة

كومان يعلق على تصريحات ميسي

منذ 38 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

صن داونز ينهي حلم الأهلي في التعاقد مع "سيرينو"

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات نارية من إبراهيم حسن عقب خسارة الاتحاد السكندري أمام الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

رضا عبد العال وتعليق مثير عن فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحدد موعد عودة "طاهر" بعد تعرضه للإصابة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

10:33 م

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

05:30 م

الأهلي يحدد موعد عودة "طاهر" بعد تعرضه للإصابة

10:06 ص

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

09:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»