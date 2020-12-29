البورصة تنفذ صفقة علي أسهم " بايونيرز" بقيمة 702.4 مليون جنيه

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:56 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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نفذت البورصة المصرية اليوم، صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على شركة بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية (PIOH).

وأضافت البورصة المصرية اليوم ، بأنه تم تنفيذ الصفقة لعدد 175,603 مليون سهم بقيمة إجمالية 702,413, جنيه .

واستهلت البورصة المصرية تداولات اليوم عن ارتفاع جماعي للمؤشرات ـ وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 10677 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 2172 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 12958 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 4118 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 2064 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 2922 نقطة.

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