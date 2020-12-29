البورصة تنفذ صفقة علي أسهم " بايونيرز" بقيمة 702.4 مليون جنيه

نفذت البورصة المصرية اليوم، صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على شركة بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية (PIOH).

وأضافت البورصة المصرية اليوم ، بأنه تم تنفيذ الصفقة لعدد 175,603 مليون سهم بقيمة إجمالية 702,413, جنيه .

واستهلت البورصة المصرية تداولات اليوم عن ارتفاع جماعي للمؤشرات ـ وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 10677 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 2172 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 12958 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 4118 نقطة.