ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.23% في مستهل التعاملات

إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، هلي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.23% رابحاً 20.14 نقطة ليصل إلى مستوى 8735.52 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.61% رابحاً 1123.37 نقطة ليصل إلى مستوى 25193.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 82.2 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.06%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.99%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.09%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.06%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.70%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.68%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.66%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، فيما تراجع قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.36%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.06%، قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.05%.