"البحوث الفلكية" يدعو المواطنين لمتابعة هذه الظاهرة الليلة (فيديو)

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:51 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور ياسر هنداوي، أستاذ الفيزياء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن القمر يكون بدر في كل يوم 14 من الشهر الهجري، ويكون القمر الأعظم اضاءته من 80-90%، ويكون أكثر إضاءة، معقبًا: "السماء كلها النهاردة هتكون منورة"، مناشدًا المواطنين بالاستمتاع بالبدر الأخير الذي يزين سماء مصر والوطن العربي الليلة طوال الليل ويرى بالعين المجردة؛ للتأمل في خلق الله.

وأوضح "هنداوي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن عام 2020 شهد عدد من الظواهر الفلكية أهمها يوم 21 ديسمبر 2020، وهي ظاهرة الاقتران العظيم بين أكبر كوكبين في المجموعة الشمسية وهما كوكب المشترى وزحل، وهو حدث فلكي جل ومن يراه من الأرض يٌخيل له أنهما سيصطدمون معًا.

وتابع أستاذ الفيزياء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن المسافة بين كوكب زحل والشمس تصل لـ 1.5 بليون كيلو متر، بينما المسافة بين كوكب المشترى والشمس 7 آلاف كيلو متر، موضحًا أن الظاهر الأخرى التي كانت أكثر انتشارًا وأكثر روعة هي كسوف الشمس.

وفى نفس السياق، كشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الكرة الأرضية ستكون على موعد مع نهاية الشهر يوم 30 ديسمبر اكتمال بدر القمر.

وكشف تادرس، أن اكتمال بدر القمر الذى يعرف عند القبائل الأمريكية باسم بدر القمر البارد أو بدر الليالي الطويلة أو قمر ما بعد الكريسماس.

وتابع: "سيبدو القمر بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 29 ديسمبر حتى 1 يناير 2021، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل بدون أجهزة، اما وقت البدر الكامل فسيكون 30 ديسمبر حيث يبلغ لمعان القمر بنسبة 100%".

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