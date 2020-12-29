مؤشر سوق البحرين يصعد 0.07% خلال التعاملات الصباحية

إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، هلي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.07% رابحاً 0.99 نقطة ليصل إلى مستوى 1491.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.2 مليون سهم بقيمة 133.1 ألف دينار بحرينى.







