مؤشر سوق البحرين يصعد 0.07% خلال التعاملات الصباحية
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:48 ص
نيفين سمير
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إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، هلي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.07% رابحاً 0.99 نقطة ليصل إلى مستوى 1491.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.2 مليون سهم بقيمة 133.1 ألف دينار بحرينى.
وصعد بسوق البحرين المالي اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.64% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.01%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.76% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 6.67%.