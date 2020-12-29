مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.82% بمستهل تعاملات اليوم

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:46 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
Advertisements
إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  هلي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.82% رابحاً 20.70 نقطة ليصل إلى مستوى 2535.30 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول 59.4 مليون سهم محققة ما قيمته 71.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 983 صفقة لعدد 28 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.52%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.88%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.76%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.67%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.42%، فيما تراجع قطاعي السلع والتأمين بنسبة 3.65%، 0.03%، على التوالي.
 
وقفز 16 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 6.01%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.43%، فيما تراجعت 5 أسهم، على رأسها سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.21%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.37%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 5 ملايين ورقة بقيمة 18 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.39%.
 

أخبار تهمك

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة سارة في برشلونة قبل لقاء إيبار

منذ حوالي 3 ساعات

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ حوالي 18 ساعة

رضا عبد العال وتعليق مثير عن فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحدد موعد عودة "طاهر" بعد تعرضه للإصابة

منذ أقل من ساعتين

صن داونز ينهي حلم الأهلي في التعاقد مع "سيرينو"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 16 ساعة

تصريحات نارية من إبراهيم حسن عقب خسارة الاتحاد السكندري أمام الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لضم جلاد الحراس

منذ حوالي 14 ساعة

كومان يعلق على تصريحات ميسي

منذ 38 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

ليس الاحتراف الخارجي.. مصطفى محمد يتلقى عرضًا فلكيًا للرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

إبراهيم سعيد: هذا أفضل لاعب فى مصر

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

10:33 م

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

05:30 م

الأهلي يحدد موعد عودة "طاهر" بعد تعرضه للإصابة

10:06 ص

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

09:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»