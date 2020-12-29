مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.82% بمستهل تعاملات اليوم

إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، هلي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.82% رابحاً 20.70 نقطة ليصل إلى مستوى 2535.30 نقطة.

وبلغ حجم التداول 59.4 مليون سهم محققة ما قيمته 71.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 983 صفقة لعدد 28 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.52%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.88%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.76%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.67%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.42%، فيما تراجع قطاعي السلع والتأمين بنسبة 3.65%، 0.03%، على التوالي.