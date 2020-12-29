سوريا تسجل 8 وفيات و105 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في سوريا، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 686 حالة بعد الإعلان عن تسجيل 8 وفيات أمس الإثنين، إضافة إلى تسجيل 105 إصابات جديدة.

وبحسب وزارة الصحة السورية، وصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 11138 إصابة بينها 5192 حالة شفاء بعد الإعلان عن تعافي 51 مصابا بالفيروس.

ولفت الصحة السورية، إلى أن معظم الإصابات الجديدة تركزت في محافظة حمص التي سجلت 25 إصابة جديدة تلتها اللاذقية وريف دمشق بـ 19 إصابة، ثم طرطوس بـ 17 إصابة.

تتوزع الوفيات بواقع 3 حالات في طرطوس، واثنتين في حمص، وواحدة في كل من: دمشق واللاذقية وحماة.

وشهدت سوريا، تراجعا تدريجيا في عدد الإصابات حسب الإحصاءات المعلنة، بعدما وصل إلى أعلى معدل يومي عند 169 إصابة في 18 من الشهر الجاري.