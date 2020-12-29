الأهلي يحدد موعد عودة "طاهر" بعد تعرضه للإصابة

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، موعد عودة طاهر محمد طاهر لتدريبات الفريق.





وكان طاهر قد تعرض للإصابة أمس في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري العام.





وغادر طاهر المباراة في سيارة الإسعاف برفقة أحد أفراد الجهاز الطبي، لإجراء فحوصات طبية بالمستشفى، بعد أن تعرض للإصابة بكدمة في الضلوع في كرة مشتركة لكنها أثبتت سلامته.





وقال عضو بالجهاز الفني للأهلي، أن اللاعب سيغيب عن تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء للراحة بناء على طلب من الجهاز الطبي للمارد الأحمر.





وأضاف، أن اللاعب سوف يخضع لفحص طبي غدا قبل انطلاق مران الفريق على ملعب التتش، وبناء عليه سيتحدد موقفه من المشاركة في التدريبات.





وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ملعب السلام في ثالث جولات الدورى العام، ليتصدر الدوري برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن الجونة صاحب المركز الثاني.



