جهاز مدينة الشروق: الإنتهاء من تنفيذ خط الطرد الإضافي لاستيعاب مياه الأمطار

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:10 ص
خط الطرد الإضافي مدينة شروق
خط الطرد الإضافي مدينة شروق
أحمد الشيخ
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صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ خط الطرد الإضافى الناقل لمياه الصرف الصحى قطر (1200مم) بطول (6كم)، بدايةً من محطة الصرف الصحى الرئيسية رقم (3) حتى محطة المعالجة بمدينة الشروق، وذلك فى ضوء خطة جهاز مدينة الشروق للنهوض بمنظومة الصرف الصحى لتتناسب مع التغيرات المناخية واستيعاب مياه الأمطار والسيول.

 

 وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم تنفيذ المشروع بهدف إعادة استخدام مياه الصرف الصحى فى رى المسطحات الخضراء بالمدينة بعد معالجتها ثلاثياً، مضيفاً أنه تم تسخير كل الإمكانيات والمعدات الحديثة لمنع تأثر حركة المرور بالمدينة أثناء عملية التنفيذ، حيث تم استخدام معدات الحفر النفقى، وتنفيذ عدَّاية نفقية لمرور الخط بها أسفل المحور الغربى، مع إعادة الشىء لأصله بالجزر المار بها الخط .

 

وفى سياق متصل، أشار المهندس عبدالرءوف الغيطى، إلى تقدم نسب الإنجاز بمشروع رفع كفاءة وتأهيل محطة رفع الصرف الرئيسية رقم (3) بنسبة تنفيذ تخطت 93% ، حيث تم توريد أعمال (الكهروميكانيك)، لافتاً إلى أن المشروع سيساهم فى رفع القدرة الإجمالية للمحطة ككل من (60 ألف م3/يوم) إلى (120 ألف م3/يوم)، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة عدم كفاية قدرة روافع الصرف الرئيسية للتصرفات الواردة فى ظل التغيرات المناخية.

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