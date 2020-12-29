إسبانيا: وفيات كورونا تتجاوز 50 ألفا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:24 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا تجاوز الـ 50 ألف حالة.

 

ورصدت وزارة الصحة الإسبانية، 24462 إصابة منذ يوم الخميس الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى قرابة 1.88 مليون حالة.

 

وأكدت الصحة الإسبانية، ارتفاع إجمالي الوفيات بواقع 298 حالة يوم الاثنين إلى 50122 وفاة، ما يعتبر رابع أكبر حصيلة في أوروبا الغربية بعد إيطاليا وبريطانيا وفرنسا.

 

وقد انطلقت في إسبانيا، يوم الأحد الماضي، حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا باللقاح الذي قامت بتطويره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

 

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