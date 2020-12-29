بعد انقشاع الشبورة المائية.. إعادة فتح 5 طرق صحراوية أمام حركة السيارات

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أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور فتح طريق الكريمات أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة المائية، كما تم فتح المحور في الاتجاهين أمام حركة المرور، وفتح طريق الإسكندرية الصحراوي.





وأعادت فتح طريق السويس الصحراوي، وفتح الطريق الصحراوي الشرقي القديم من بني سويف حتي اسيوط أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة المائية.





وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.