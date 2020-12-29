إنتر ميلان يعثر على بديل لوكاكو

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:46 ص
لوكاكو
لوكاكو
محمد سامي
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أفادت تقارير صحفية إيطالية ان نادي إنتر ميلان، يريد تدعيم صفوفه بمهاجم يكون بديلًا للبلجيكي روميلو لوكاكو، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكشفت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، وضع إنتر ميلان الإيطالي أنظاره علي البلجيكي ديفوك أوريجي، مهاجم ليفربول الإنجليزي، للحصول على خدماته في يناير المقبل.

وأشارت: يجلس أوريجي احتياطيًا في ليفربول هذا الموسم، حيث شارك في 3 مباريات فقط، آخرها أمام وست بروميتش ألبيوم أمس الأحد في الجولة 15 من البريميرليج.

واختتمت: يفكر أوريجي في الرحيل عن الريدز في الميركاتو الشتوي، من أجل المشاركة بصفة أساسية، قبل بطولة كأس أمم أوروبا في صيف عام 2021.

يذكر أن عقد أوريجي مع الريدز ينتهي في صيف عام 2024، وتبلغ قيمته حسب ترانسفير ماركت 16 مليون يورو.

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