خلطة سحرية فعالة للقضاء على الهالات السوداء

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:32 ص
بوابة الفجر
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تعتبر الهالات السوداء من أكثر الأشياء التي تنزعج منها المرأة نظرأ لأنها تظهر في الوجة وتدل على الارهاق، وقد تأتي الهالات السوداء نتيجة العوامل الوراثية والتقدم في العمر وسوء التغذية وقلة النوم وعدم شرب المياه بكثرة، وتبحث النساء عن طريقة لإزالة الهالات السوداء لإعادة الإشراقة للوجه مرة آخرى دون إخفاءها بالمكياج الذي يضر البشرة أكثر، ومن أبرز الخلطات السحرية الفعالة التي تعطي نتائج سريعة وتقضي على الهالات السوداء نهائيا إليكم التالي:

خلطة زيت شجرة الشاي للهالات السوداء
مكونات خلطة زيت شجرة الشاي للهالات السوداء
نقطتان من زيت شجرة الشاي.
ملعقة واحدة من هلام صبار الألوفيرا الطبيعي والطازج

طريقة تحضير خلطة زيت شجرة الشاي للهالات السوداء
امزجي المكونات وضعي المزيج على مناطق الهالات السوداء.
كرّري الطريقة مرّتين في اليوم.

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