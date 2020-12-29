ريم مصطفى: وزني زاد في فترة كورونا ورفضت الاستعانة بدوبلير في "شديد الخطورة"

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أوضحت الفنانة ريم مصطفى أنها لم تقم بممارسة أي رياضة شاقة إلا عندما شاركت فى مسلسل "شديد الخطورة"، مُشيرة إلى أنها من قامت بأداء جميع مشاهد الأكشن فى المسلسل، حيث أنها رفضت الاستعانة بدوبلير.



وأكدت الفنانة ريم مصطفى، خلال لقائها فى برنامج" صاحبة السعادة" ، مع الفنانة إسعاد يونس أنها تعرضت لزيادة وزنها بشكل كبير في فترة كورونا، حيث أنها شخصية تُحب الطعام جدًا، مُضيفة :"وفى فترة كورونا شعرت بأن تلك الفترة هى فترة هدوء شاهدت الكثير من الأفلام، وقرأت الكثير من الكتب، فنحن بالفعل كنا بحاجة لتلك الفترة".



وفى سياق آخر، تُشارك ريم مصطفى في فيلم "أهل الكهف"، وهو بطولة غادة عادل، خالد النبوي، محمد ممدوح "تايسون"، فتحي عبد الوهاب، محمد فراج، أحمد فؤاد سليم، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر.