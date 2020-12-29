أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29-12-2020

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:23 ص
الذهب في مصر
الذهب في مصر
الفجر الاقتصادي
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استهلت اسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء، على استقرار حيث ارتفعت في تعاملات الأمس  بقيمة 3 جنيه للجرام.

 

 

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29-12-2020 :

 

وقد جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، عيار 21 الأكثر إنتشار وشراء سجل 820 جنيهًا.

 

وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 703 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 937 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6560 جنيهًا.

 

 

صادرات مصر ترتفع من الذهب الخام :

وأظهر تقرير صادر من المجلس التصديري لمواد البناء، أن صادرات مصر حققت ارتفاعات قوية من الذهب والحلي والأحجار الكريمة في اول 10 شهور من 2020.

 

وبلغ إجمالي قيمة صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة خلال 10 شهر من 2020، نحو 2.7 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 67%.

 

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