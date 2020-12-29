الصدارة تشعل الصراع بين الأهلي والزمالك.. ترتيب الدوري المصري

أقيم مساء أمس الإثنين الموافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، لقائين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لقطبي الكرة المصرية.





في البداية حقق الزمالك الفوز أمام سموحة بهدفين نظيفين، فيما فاز الأهلي أمام الاتحاد السكندري بنتيجة ثقيلة برباعية نظيفة.





وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:





1- الأهلي برصيد 9 نقاط

2- الجونة برصيد 8 نقاط

3- الزمالك برصيد 7 نقاط

4- المصري برصيد 6 نقاط

5- سيراميكا كليوباترا برصيد 6 نقاط

6- أسوان برصيد 6 نقاط

7- البنك الأهلي برصيد 5 نقاط

8- سموحة برصيد 5 نقاط

9- غزل المحلة برصيد 5 نقاط

10- وادي دجلة برصيد 4 نقاط

11- بيراميدز برصيد 4 نقاط

12- إنبي برصيد 4 نقاط

13- مصر المقاصة برصيد 4 نقاط

14- الاتحاد السكندري برصيد 4 نقاط

15- الإنتاج الحربي برصيد 4 نقاط

16- الإسماعيلي برصيد 3 نقاط

17- طلائع الجيش برصيد نقطة واحدة

18- المقاولون العرب بدون نقاط



