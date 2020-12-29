الأرصاد تطمئن المواطنين وتكشف تفاصيل طقس الـ3 أيام الأخيرة في 2020

طمأنت الأرصاد الجوية المواطنين بشأن أخر 3 أيام في 2020، مشيرة إلى أن البلاد تشهد طقس مائل للدفء وشبورة مائية صباحاً تكون كثيفة على معظم الأنحاء، وأمطار خفيفة غير مؤثرة على السواحل الغربية وحلايب وشلاتين.





حالة الطقس الثلاثاء

وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، يسود البلاد طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية الغربية دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد .





أمطار خفيفة

كما يتوقع الخبراء أمطار خفيفة بفرصة سقوط (20 % تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة (30 % تقريباً) على مناطق من حلايب وشلاتين .





شبورة كثيفة

وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد .





درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «21- 11»، الإسكندرية «22– 12»، قنا «25- 10»، الأقصر «26– 11»، أسوان «26 – 12» .





وعن تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء وبعد غد الخميس إليكم التالي:





أكدت الأرصاد الجوية أن البلاد يسودها طقس معتدل على السواحل الشمالية ويكون الطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد.





وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى21 – 11، الوجه البحرى 21 – 11، السواحل الشمالية الغربية 20 – 13، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 20 – 13، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 – 15، شمال الصعيد 22 – 08، جنوب الصعيد 26 – 11 درجة مئوية.