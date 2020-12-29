دييجو كوستا يطلب الخلع من أتلتيكو مدريد

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:58 ص
دييجو كوستا
دييجو كوستا
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني دييجو كوستا نجم هجوم أتلتيكو مدريد الإسباني طلب الرحيل عن صفوف فريقه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن كوستا طلب من إدارة الروخيبلانكوس إنهاء عقده في يناير المقبل، حيث أنه يرغب في الرحيل لأسباب شخصية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الكرة الآن في ملعب أتلتيكو مدريد الذي يستعد للجلوس مع النجم الإسباني للتحدث معه وإذا لم يغير رأيه سيحاول الأتلتيكو تسهيل عملية رحيله عن طريق إيجاد اتفاق مناسب لجميع الأطراف.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن أتلتيكو مدريد قد يدخل سوق الإنتقالات الشتوية من أجل ضم التعاقد مع مهاجم جديد في حالة سماحه برحيل كوستا خاصة وأن الفريق الإسباني لا يمتلك سوى الأوروجواياني لويس سواريز كمهاجم صريح.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كوستا عانى منذ بداية الموسم الحالي من إصابات عديدة ومختلفة، حيث أصيب بفيروس كورونا بالإضافة إلى إصابة عضلية وإصابة في ساقه اليمنى أبعدته عن 13 مباراة لأتلتيكو مدريد في الموسم الحالي.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن دييجو كوستا يرتبط بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى صيف 2021.

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