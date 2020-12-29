أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29-12-2020

أفتتحت اسعار الدولار تعاملات اليوم الثلاثاء 29-11-2020، على استقرار.

وجاءت اسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 29-11-2020 كالأتى :

استقر سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، البركة، وقناة السويس، و التعمير والإسكان عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار ثابتا في بنكي الإسكندرية، التجاري الدولي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وواستقر سعر الدولار على مستواه في بنكي القاهرة، والعربي الأفريقي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع