حمدي الميرغني يُهنئ أوس أوس بمناسبة عيد ميلاده ويُعلق:"كل سنة وانت صاحبي وأخويا وتوأمي"

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وجه الفنان حمدي الميرغني رسالة مليئة بالحب للفنان محمد أسامة "أوس أوس"، بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر حمدي الميرغني صورة جمعته بالفنان محمد أسامة "أوس أوس"، وعلق عليها قائلاً :"كل سنة وانت أطيب خلق الله، كل سنة وانت الجدع أبو قلب أبيض، كل سنة وانت صاحبي وأخويا وتوأمي، يارب تبقي سنه سعيدة عليك ياخويا".



والجدير بالذكر أن حمدي الميرغني ينتظر حاليًا عرض فيلمه الجديد "ديدو"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عمرو صلاح، ﺗﺄﻟﻴﻒ وبطولة كريم فهمي، ميريت عمر الحريري، أحمد فتحي، هدى المفتي.