صن داونز ينهي حلم الأهلي في التعاقد مع "سيرينو"

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:30 ص
سيرينو
سيرينو
محمد سامي
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صدم نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، نظيره الأهلي المصري، بشأن المفاوضات معه حول صفقة الجناح الأوروجوياني جاستون سيرينو.

وأصدر نادي صن داونز بيان عبر موقعه الرسمي، وقال: يعلن صن داونز اليوم الإثنين، غلق المفاوضات مع الأهلي، لأن الناديين غير قريبين بشأن قيمة صفقة جاستون سيرينو.

وأشار البيان: العلاقات الطيبة بين رئيس الأهلي محمود الخطيب، ونظيره باتريس موتسيبي رئيس صن داونز، والعلاقات الطيبة بين الناديين مستمرة، لكن لا فائدة أو غرض من مواصلة المفاوضات حول سيرينو.

وأكمل: يستمر صن داونز في إطلاق سراح لاعبين إلى دول أوروبية، وأفريقية، ودول كرة القدم الأخرى، كما فعل مع بيرسي تاو وكيجان دوللي ولاعبين آخرين، لكن يجب أن تكون رسوم الانتقال تنافسية لأن صن داونز يدفع بإستمرار أموالًا ضخمة للاعبين الذين يضمهم.

واختتم: يجب أن يركز جاستون سيرينو، الآن على كرة القدم والمنافسة في ماميلودي صن داونز.

يذكر ان الأهلي طلب من إدارة صن داونز بشكل رسمي، الحصول علي خدمات سيرينو البالغ من العمر 29 عامًا، بقيمة مليوني ونصف دولار، ولكن إدارة النادي الجنوب أفريقي طلبت 5 مليون دولار.

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