مفاجأة سارة في برشلونة قبل لقاء إيبار

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:30 ص
برشلونة
برشلونة
محمد سامي
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زف المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، بشري سارة لجماهير البارسا، بشأن النجم الفرنسي عثمان ديمبلي.

وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إيبار، إن عثمان ديمبلي سيتواجد في قائمة المباراة، بعد تعافيه من الإصابة التي ألمت به منذ 3 أسابيع.

وسيواجه البلوغرانا نظيره إيبار في إطار مباريات الجولة السادسة عشر، اليوم الثلاثاء علي ملعب الكامب نو، في الثامنة والربع بتوقيت مصر.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن عثمان ديمبلي جناح برشلونة، اقترب كثيرًا من العودة للمشاركة بشكل طبيعي في مباريات برشلونة.

يذكر ان اللاعب شارك في تدريبات الفريق الكتالوني كاملة، بعد ان حصل على التصريح الطبي، الذي يثبت تعافيه تمامًا من الإصابة.

وسيغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، عن مواجهة إيبار بسبب إجهاد علي مستوي الكاحل الأيمن، بجانب الثلاثي المصاب "جيرارد بيكيه، أنسو فاتي، سيرجيو روبيرتو.

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مباريات الجولة السادسة ديمبلي برشلونة

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