حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر في 7 نقاط
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:28 ص
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وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية نقدم لكم تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 29 من ديسمبر لعام 2020، في النقاط التالية:
- يشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة.
- يسود طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة.
- يسود البلاد طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.
- ويسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .
- يوجد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- تتعرض البلاد لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين.
- يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد.