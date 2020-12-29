حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر في 7 نقاط

وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية نقدم لكم تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 29 من ديسمبر لعام 2020، في النقاط التالية:





- يشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة.

- يسود طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة.

- يسود البلاد طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

- ويسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

- يوجد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- تتعرض البلاد لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين.