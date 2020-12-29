إتحاد الكرة يرفض تخفيض عقد البدري

















أكدت مصادر صحفية اليوم، أن اللجنة الثلاثية التي تقود إتحاد الكرة المصري، ترفض تخفيض عقد مدرب الفريق، حسام البدري، خلال الفترة الحالية.













وشدد مصدر مطلع، أن اللجنة لم تناقش تخفيض عقد البدري، حيث تتطلع لتوفير أقصى حالات الاستقرار لمدرب المنتخب الوطني.





وأوضح، أنه سيتم عقد جلسة تجمع المدير الفني للفراعنة وأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية بالجبلاية خلال أيام، لماقشة خطة المنتخب الفترة المقبلة والتعرف على مطالب الجهاز، حتى يحقق أهدافه بالتأهل لبطولة أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون والتأهل لكأس العالم بالعام ذاته.







