ميسي يعلق على مستقبله مع برشلونة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:33 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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صرح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني بأنه لا يعرف ما إذا كنت سيترك برشلونة أم لا وأنه سيتحدث عن ذلك في نهاية الموسم.
وعن مستقبله, قال ميسي في تصريحات لشبكة  Producciones del Barrio التلفزيونية:"في يونيو ستعرفوا ماذا سوف يُحدث، في الحقيقة حتى الآن لا أعرف ماذا سوف يحدث".
وأضاف:" لن أنضم إلى ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد، هذا مستحيل تماماً، لا أعرف ما إذا كنت سأترك برشلونة أم لا، سأتحدث عن ذلك في نهاية الموسم".
وعن التفاوض مع نادي آخر في يناير المقبل, علق ميسي قائلًا:" الأمر ليس واضحاً، سأنتظر حتى نهاية الموسم. في الوقت الحالي أريد التركيز على الفوز بالألقاب مع برشلونة، قلت دائما بأنني معجب بفكرة الذهاب للولايات المتحدة الأمريكية وعيش تجربة حياة جديدة هناك لكن لا أقول بأنني سأذهب إلى هناك الآن".
وعن الذهاب لأتلتيكو للتواجد مع سواريز, قال ميسي : "لم أفكر في هذا الأمر على الإطلاق".
وتابع: "تصلني رسائل المشجعين ورغبتهم ببقائي، حاليا لا يوجد قرار لكنني سأتخذ ما يملي علي قلبي وعقلي وقت القرار، بعد عدة سنين وأين ما كنت، سأعود للعيش في برشلونة مدينتي، عندما اعتزل أريد أن أكون في النادي بطريقةً ما".
وأردف قائلًا: "أنا شخص لا يحب الهزيمة، في حال الخسارة أقول أو أفعل أشياء نتيجة للغضب لكن بعد ذلك أندم على كل شيء قلته أو فعلته، لا ألعب لأكون الأفضل في العالم، ألعب لأفوز وأعطي الأفضل لفريقي".
وعن الهزيمة أمام بايرن ميونخ, قال ميسي: " خسرت مرات عديدة وعليك قبول ذلك لكنها كانت لحظة صعبة، كانت لحظة صعبة بسبب كيفية خسارتها، خاصة لأننا كنا نعلم أنها كانت مباراة معقدة، كنا نمضي عاما صعبا، يمكن أن نخسر ولكن ليس بالطريقة التي فعلناها".
واختتم ميسي تصريحاته عن جريزمان قائلًا: "علاقتنا جيدة ليست لدي أي مشكلة معه، لدي علاقة جيدة مع الجميع لكن تربطني علاقة أقوى بالأشخاص القدامى هنا".

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