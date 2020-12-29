صفقة تبادلية بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يخط للتعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن نجم خط وسط إنتر ميلان الإيطالي في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.
وألمح موقع  Le10Football  الفرنسي أن بيبي ماروتا مدير إنتر ميلان الإيطالي كان قد أكد في تصريحات لوسائل الإعلام بأن إيركسن معروض للبيع في يناير القادم لأنه أصبح خارج حسابات النادي الإيطالي وأنطونيو كونتي المدير الفني للفريق.
وأفاد الموقع  الفرنسي بأن باريس سان جيرمان على إستعداد لإدراج نجمه لياندرو باريديس في صفقة تبادل مع إنتر ميلان من أجل التعاقد مع كريستيان إريكسن. 
وأشار الموقع الفرنسي إلى أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد زعمت أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني لباريس سان جيرمان الجديد حريص جداً على العمل مع إيركسن لاعبه السابق في توتنهام.

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