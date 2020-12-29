صراع مشتعل.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:28 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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تربع ثنائي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا"، ومحمد شريف على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، برصيد 3 أهداف، بعدما أحرزا هدفين لفريقهم في مواجهة الاتحاد السكندري، التي انتهت بفوز ساحق للقلعة الحمراء برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وعلى الجانب الأخر، حقق الزمالك فوزا ثمينا على سموحة، بهدفين دون رد، عن طريق لاعبيه أشرف بن شرقي وأحمد فتوح، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين، على ملعب برج العرب.

ويتواجد والتر بواليا لاعب الجونة، في المركز الثالث برصيد 3 أهداف أيضا، ويأتي رابعا شادي حسين، لاعب سيراميكا كيلوباترا، برصيد هدفين. 

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري:-

1- محمود كهربا، الأهلي، 3 أهداف

2- محمد شريف، الأهلي 3 أهداف 

3- والتير بوالينا، الجونة، 3 أهداف 

4- شادي حسين، سيراميكا كيلوباترا، هدفين

5- محمد عبد المجيد، الانتاج الحربي، هدفين

6- شيمليس بيكيلي، مصر المقاصة، هدفين

7- عمرو جمال، طلائع الجيش، هدفين

8- هيثم مصطفى، أسوان، هدفين

9- حسام حسن، سموحة، هدفين

10- عمر كمال، المصري البورسعيدي، هدفين

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