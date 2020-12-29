ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:26 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
Advertisements

أعتلى النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما حقق فوزا كبيرا على فريق الاتحاد السكندري، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

فيما حقق الزمالك فوزا هام على سموحة، بهدفين نظيفين، أحرزهم الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد فتوح، على ملعب برج العرب.

ويحتل الأهلي الصدارة برصيد 9 نقاط حصدهم من ثلاث انتصارات متتالية أمام المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري، فينا يأتي الجونة في المركز الثانى برصيد 8 نقاط، جمعهم من 4 مباريات فاز في لقاءين وتعادل مثلهما، وحل الزمالك ثالثا برصيد 9 نقاط، جمعهم من انتصارين أمام المقاولون وسموحة، مقابل تعادل وحيد أمام بيراميدز.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك:- 

1- أهلي، برصيد 9 نقاط

2- الجونة، برصيد 8 نقاط

3- الزمالك، برصيد 7 نقاط

4- المصري، برصيد 6 نقاط

5- سيراميكا كليوباترا، برصيد 6 نقاط

6- أسوان، برصيد 6 نقاط

7- البنك الأهلي، برصيد 5 نقاط

8- سموحة، برصيد 5 نقاط

9- غزل المحلة، برصيد 5 نقاط

10- وادي دجلة، برصيد 4 نقاط

11- بيراميدز، برصيد 4 نقاط

12- إنبي، برصيد 4 نقاط

13- مصر للمقاصة، برصيد 4 نقاط

14- الاتحاد السكندري، برصيد 4 نقاط

15- الإنتاج الحربي، برصيد 4 نقاط

16- الإسماعيلي، برصيد 3 نقاط

17- طلائع الجيش، برصيد نقطة واحدة

18- المقاولون، بدون نقاط

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن تطورات جديدة بشأن إصابة حسام عاشور

منذ ساعة و نصف

صراع مشتعل.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة و 12 دقيقة

صفقة تبادلية بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- الأشعة تكشف حجم إصابة طاهر محمد طاهر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

منذ حوالي 8 ساعات

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

منذ حوالي 11 ساعة

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ يوم

موسيماني يُطالب الأهلي بالتخلص من هذ اللاعب

منذ حوالي 13 ساعة

تصريحات نارية من إبراهيم حسن عقب خسارة الاتحاد السكندري أمام الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

ليس الاحتراف الخارجي.. مصطفى محمد يتلقى عرضًا فلكيًا للرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

رضا عبد العال وتعليق مثير عن فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

إبراهيم سعيد: هذا أفضل لاعب فى مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لضم جلاد الحراس

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

05:30 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

08:03 م

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

12:33 ص

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

09:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»