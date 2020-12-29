توخيل مرشح لقيادة تشيلسي حال اقالة لامبارد

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:21 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني السابق لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي مرشح لقيادة تشيلسي حال اقالة لامبارد.

وقالت صحيفة صن البريطانية أن فرانك لامبارد مهدد بالإقالة من تدريب تشيلسي بعد التعادل أمام استون فيلا والهزيمة أمام أرسنال فى ديربي لندن.

وأضافت الصحيفة أن توخيل و اليجري هما الأبرز لقيادة نادي تشيلسي هذا الموسم حال تم إقالة المدرب الإنجليزي الشاب من تدريب تشيلسي.

يذكر أن توخيل تمت إقالته الأسبوع الماضي من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رغم الصعود لدور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا واحتلال المركز الثاني بالدوري الفرنسي الممتاز.

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