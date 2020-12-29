توخيل مرشح لقيادة تشيلسي حال اقالة لامبارد





كشفت تقارير صحفية بريطانية أن المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني السابق لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي مرشح لقيادة تشيلسي حال اقالة لامبارد.





وقالت صحيفة صن البريطانية أن فرانك لامبارد مهدد بالإقالة من تدريب تشيلسي بعد التعادل أمام استون فيلا والهزيمة أمام أرسنال فى ديربي لندن.





وأضافت الصحيفة أن توخيل و اليجري هما الأبرز لقيادة نادي تشيلسي هذا الموسم حال تم إقالة المدرب الإنجليزي الشاب من تدريب تشيلسي.



