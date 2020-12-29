موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي









يلتقي فريق مانشستر سيتي، مع تشيلسي، يوم الأحد 3 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وقد تأجلت مباراة مانشستر سيتي مع إيفرتون، أمس يوم الاثنين، وذلك بعد كثرة الإصابات بفيروس كورونا داخل بعثة السيتي خلال الآيام الماضية.



