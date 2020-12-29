موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:18 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق مانشستر سيتي، مع تشيلسي، يوم الأحد 3 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وقد تأجلت مباراة مانشستر سيتي مع إيفرتون، أمس يوم الاثنين، وذلك بعد كثرة الإصابات بفيروس كورونا داخل بعثة السيتي خلال الآيام الماضية. 

وستقام المباراة بين مانشستر سيتي وتشيلسي في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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