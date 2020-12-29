موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري بعد الفوز على سموحة













نجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على حساب سموحة، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.





ورفع المارد الأبيض رصيده إلى 7 نقاط بعد هذا الفوز على حساب سموحة، وذلك بعد التعادل أمام بيراميدز، والفوز أمام المقاولون العرب.





ويلتقي الزمالك، مع منافسه إنبي، يوم السبت 2 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة.



