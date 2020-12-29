موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري بعد الفوز على سموحة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:17 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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نجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على حساب سموحة، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري. 

ورفع المارد الأبيض رصيده إلى 7 نقاط بعد هذا الفوز على حساب سموحة، وذلك بعد التعادل أمام بيراميدز، والفوز أمام المقاولون العرب. 

ويلتقي الزمالك، مع منافسه إنبي، يوم السبت 2 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وستقام المباراة بين الزمالك وإنبي في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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