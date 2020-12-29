الإسماعيلي يبحث عن الفوز الأول أمام أسوان

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:14 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بناد الاسماعيلي بخوض مباره  مع نظيره أسوان بملعب بترو اسبورت في تمام الساعة الثانيه و النصف عصر اليوم  بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

يحل الفريق الاول لكره القدم بنادي الإسماعيلي ضيفا على نظيره اسوان في مباره الجوله ٥ من مسابقه الدوري المصري الممتاز ،ويسعي الدرويش صاحب ٣ نقاط ان يحقق اول انتصار له  في مسابقة الدوري الممتاز بعد تعادله في ثلاث مباريات و خسارته في مباراه واحده هذا الموسم، يسعى الدرويش لتعزيز وضعه في جدول الدوري الممتاز بعدما اصبح في المركز ١٦ من ترتيب الدوري

بينما يسعي فريق أسوان ان  يحقق الفوز الثالث له في المسابقه ويتخطي حاجز الاسماعيلي من اجل المنافسه علي بطولة الدوري الممتاز  وارتفاع رصيده صاحب٦ نقاط وهو في المركز  السادس  من ترتيب الدوري الممتاز ويسعي ايضا لكثر حاجز الدرويش الذي استطاع في اخر اربع مباريات جمعت الفريقين ان يتفوق عليه في ٣ مباريات منهم و كانت اكبر نتيجه لفريق الإسماعيلي 
٥ اهداف  مقابل لا شئ في موسم ٢٠١٦

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