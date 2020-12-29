شبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

نشرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات مصر، وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس الثلاثاء نهارًا:

- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





طقس الثلاثاء ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من (حلايب- شلاتين).

-شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.





الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.

بيان بدرجات الحرارة