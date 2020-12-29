ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأمس

يتصدر النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، صدارة ترتيب هدافي البريميرليج موسم 2020-2021، بعد مرور 15 جولة حتي الآن برصيد 13 هدفًا.





ويوجد منافسة شرسة بين الفرعون المصري، ومهاجمي الدوري الإنجليزي، خاصة ان الموسمين الماضيين، حسم صلاح لقب الهداف لصالحه عن جدارة واستحقاق.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد 15 جولة، وهم:





1- محمد صلاح برصيد 13 هدفًا.





2- جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي برصيد 11 هدفًا.





3- دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم ايفرتون برصيد 11 هدفًا.





4- سون هيونغ مين مهاجم توتنهام هوتسبير برصيد 11 هدفًا.





5- باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد برصيد 10 أهداف.





6- برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد برصيد 10 أهداف.





7- هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير برصيد 9 أهداف.





8- ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس برصيد 8 أهداف.





9- كاليوم ويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد برصيد 8 أهداف.





10- داني انجز مهاجم ساوثهامبتون برصيد 6 أهداف.





11- ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد برصيد 6 أهداف.





12- تامي أبراهام مهاجم تشيلسي برصيد 6 أهداف.





13- ساديو ماني جناح ليفربول برصيد 6 أهداف.





14- أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا برصيد 6 أهداف.



