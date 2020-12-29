الإسماعيلي يعلن قائمة الفريق لمواجهة أسوان

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:08 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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اعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقياده محمد وهبه قائمه الفريق استعدادا لمواجهة أسوان في إطار الجوله الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها  ان تقام علي ملعب بترو اسبورت في تمام الساعة الثانيه و النصف عصر اليوم.  

وضمت القائمة كل من
  في حراسه المرمي : محمد صبحى ، محمد فوزى ، محمد مجدى ،
 
  خط الدفاع :  محمود البدرى ، محمد بيومى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد هاشم رضوان شريفى 

   خط الوسط :  محمود دونجا، عماد حمدى، عمر الوحش ، محمد عادل ، محمد صادق ، محمد   مخلوف ، أحمد مصطفى ،أحمد مدبولى ، وجيه عبد الحكيم، محمد الشامى 

 خط الهجوم : شكري نجيب  ، شيلونجو ، فخر الدين بن يوسف.

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