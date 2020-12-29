الكشف عن تطورات جديدة بشأن إصابة حسام عاشور

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:05 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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حقق النادي الأهلي الفوز على فريق الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز برباعية نظيفة مقابل لا شيء.

وتعرض حسام عاشور لاعب وسط الاتحاد السكندري للإصابة فى الوجه خلال اللقاء.

وأكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن الإصابة التى تعرض لها حسام عاشور صعبة للغاية وسيخضع لأشعة مقطعية.

وقال حسن فى تصريحات برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "حسام عاشور لديه روح عالية للغاية والإصابة صعبة للغاية ونتمني الإطمئنان عليه من خلال الأشعة المقطعية ونشكره على روحه العالية".

وعن عودة رزاق سيسيه للزمالك: "الأبيض لم يطلب حتى الآن عودة اللاعب الإيفواري ودفعنا ثمن استعارة اللاعب للقلعة البيضاء لمدة موسم".

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