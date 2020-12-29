الكشف عن تطورات جديدة بشأن إصابة حسام عاشور





حقق النادي الأهلي الفوز على فريق الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز برباعية نظيفة مقابل لا شيء.





وتعرض حسام عاشور لاعب وسط الاتحاد السكندري للإصابة فى الوجه خلال اللقاء.





وأكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن الإصابة التى تعرض لها حسام عاشور صعبة للغاية وسيخضع لأشعة مقطعية.





وقال حسن فى تصريحات برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "حسام عاشور لديه روح عالية للغاية والإصابة صعبة للغاية ونتمني الإطمئنان عليه من خلال الأشعة المقطعية ونشكره على روحه العالية".



