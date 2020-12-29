رضا عبد العال وتعليق مثير عن فرجاني ساسي

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:03 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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حقق نادي الزمالك الفوز على فريق سموحة ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين دون رد.

وسجل هدفي الزمالك كل من أشرف بن شرقي من ضربة جزاء وأحمد فتوح من مهارة رائعة.

وأكد رضا عبدالعال نجم الأهلى والزمالك السابق أن الفريق الابيض دائما بمن حضر واى لاعب يستطيع تعويض الغائب وذلك بعد الفوز على سموحة بهدفين دون رد.

وقال عبدالعال فى تصريحات برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "فرجاني ساسي بيشحت كورة على مدار الموسم الماضي بعد الإصابة القوية التى تعرض لها والزمالك صنع اسمه واعاده إلى التألق مرة اخري".

وأضاف: "لم نشعر بغياب طارق حامد وفرجاني ساسي ومصطفي محمد ومشكلة الاندية الكبري دائما تتعلق بالنجوم والزمالك لن يقف على رحيل اى لاعب".

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