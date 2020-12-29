هل يرحل حسام حسن عن سموحة؟.. فرج عامر يجيب













كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن موقفه من رحيل حسام حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل وجود رغبة من أكثر من نادٍ للتعاقد مع اللاعب بعد المستويات الكبيرة التي يقدمها رفقة الفريق السكندري هذا الموسم.





وقال عامر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " حسام حسن باقٍ مع نادي سموحة، حتى نهاية الموسم لعدم وجود بديل في الوقت الحالي، في مركز المهاجم الصريح، ولن يتم مناقشة أي عروض لرحيله قبل نهاية الموسم".



