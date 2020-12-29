موعد مباراة ميلان القادمة فى الدوري الإيطالي
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:58 ص
محمد جمال
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يستعد فريق ميلان لمواجهة نظيره بينفينتو ضمن مباريات الجولة ال 15 من بطولة الدوري الإيطالي فى لقاء قوي بين الفريقين سيقام يوم الأحد الموافق الثالث من يناير العام المقبل.
ويتصدر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة بينما إنتر ميلان فى المركز الثانى برصيد 33 نقطة بينما ببنفينتو فى المركز العاشر برصيد 18 نقطة.
وتقام مباراة ميلان ونظيره بينفينتو ضمن مباريات الجولة ال 15 من بطولة الدوري الإيطالي فى تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.
وكان ميلان حقق فوز صعب الجولة الماضية من الدوري الإيطالي على حساب فريق لاتسيو بثلاث أهداف مقابل هدفين.