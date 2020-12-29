تشكيل ارسنال المتوقع لمواجهة برايتون فى البريميرليج





يلتقي نادي آرسنال اليوم الثلاثاء نظيره نادي برايتون ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





وتقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب بالمر الدولي بمدينة برايتون فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.





وجاءت تشكيلة أرسنال المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: لينو.





خط الدفاع: لويز، هولدينج، بيرلين، تيريني.





خط الوسط: النني، تشاكا، ساكا.



