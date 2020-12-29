تشكيل ارسنال المتوقع لمواجهة برايتون فى البريميرليج

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:06 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يلتقي نادي آرسنال اليوم الثلاثاء نظيره نادي برايتون ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

وتقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب بالمر الدولي بمدينة برايتون فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة. 

وجاءت تشكيلة أرسنال المتوقعة كالتالي: 

حراسة المرمي: لينو.

خط الدفاع: لويز، هولدينج، بيرلين، تيريني.

خط الوسط: النني، تشاكا، ساكا.

خط الهجوم: بيبي، لاكازيت، أوباميانج.

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