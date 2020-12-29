تشكيل ارسنال المتوقع لمواجهة برايتون فى البريميرليج
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:06 ص
علي ماهر حلمي
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يلتقي نادي آرسنال اليوم الثلاثاء نظيره نادي برايتون ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
وتقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب بالمر الدولي بمدينة برايتون فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.
وجاءت تشكيلة أرسنال المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: لينو.
خط الدفاع: لويز، هولدينج، بيرلين، تيريني.
خط الوسط: النني، تشاكا، ساكا.
خط الهجوم: بيبي، لاكازيت، أوباميانج.