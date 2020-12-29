تصريحات نارية من إبراهيم حسن عقب خسارة الاتحاد السكندري أمام الأهلي









حقق النادي الأهلي الفوز برباعية مقابل لا شيء على حساب الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وأكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أنه لم يتوقع الهزيمة أمام النادى الأهلى برباعية نظيفة فى بطولة الدوري.





وقال حسن فى تصريحات برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "طوينا صفحة مباراة الاهلى ونفكر فى المباريات المقبلة ونسعي للفوز فى كل المباريات ونقدم كرة قدم محترمة ومن الطبيعي أن يكون هناك أخطاء".





واضاف: "نبحث دائما عن الفوز أمام أى فريق واللاعب المصري تركيزه قليل جدا عكس الأوروبي وهناك أخطاء غريبة للغاية للاعبين أمام الاهلى".





وكشف إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن النادي الأهلى يمتلك إمكانيات عالية من اللاعبين مشددا على لعب الفريق الأحمر بثلاثة لاعبين فى خط الوسط يدل على احترام الفريق السكندري.





وقال حسن فى تصريحات برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الهدف الأول للأهلى أربك حساباتنا وموسيماني احترمنا بسبب لعبه بثلاثة لاعبين فى خط الوسط وكان هناك أخطاء فى التمريرات تسببت فى أهداف علينا".



