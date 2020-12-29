بيكيه يكشف تفاصيل جديدة في ملف رحيل ميسي

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:50 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشف جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة، عن مستقبل زميله ليونيل ميسي قائد الفريق الكاتالوني، وذلك لاستمرار غموض موقف الأرجنتيني من البقاء في داخل قلعة كامب نو.


وقال بيكيه في تصريحات لقناة "سكاي سبورت" عن رأيه في رحيل ميسي عن برشلونة: "يرحل؟ أعتقد أنه قرار سيتخذه بناءً على المشاعر التي سيشعر بها خلال الموسم الجاري".


وأضاف "نفهم جيدا  مدى أهميته ميسي كلاعب وكشخص وقائد داخل الفريق، فالعديد منا لديه علاقة ممتازة معه، كما لعبنا معًا لسنوات عديدة، سيكون أمرًا صعبًا للغاية إذا غادر، نأمل أن يتمكن من البقاء، لكن هذا قرار يجب أن يتخذه هو".


وواصل: "نأمل أن يستمر ميسي و رونالدو اللعب لسنوات عديدة أخرى، ليو ورونالدو هما أفضل لاعبي القرن 21، بالنسبة لي ليو الأفضل في تاريخ هذه الرياضة، على الأقل ممن رأيتهم".


وأجتمع جلوب سوكر مع زملائه السابقين كاسياس بالمنتخب الإسباني في حفلة دبي، ورونالدو الذي تزامل معه في مانشستر يونايتد.


وأكد الإسباني "من الممتع أن أرى إيكر مرة أخرى، الذي أتيحت لي الفرصة لمشاركته غرفة الملابس في المنتخب، والفوز بكأس أمم أوروبا وكأس العالم معًا، كما تمكنت أيضًا من مشاركة غرفة الملابس مع كريستيانو في مانشستر يونايتد خلال بدايتي، مرحلة رائعة".

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