بيكيه يكشف تفاصيل جديدة في ملف رحيل ميسي

كشف جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة، عن مستقبل زميله ليونيل ميسي قائد الفريق الكاتالوني، وذلك لاستمرار غموض موقف الأرجنتيني من البقاء في داخل قلعة كامب نو.









وقال بيكيه في تصريحات لقناة "سكاي سبورت" عن رأيه في رحيل ميسي عن برشلونة: "يرحل؟ أعتقد أنه قرار سيتخذه بناءً على المشاعر التي سيشعر بها خلال الموسم الجاري".









وأضاف "نفهم جيدا مدى أهميته ميسي كلاعب وكشخص وقائد داخل الفريق، فالعديد منا لديه علاقة ممتازة معه، كما لعبنا معًا لسنوات عديدة، سيكون أمرًا صعبًا للغاية إذا غادر، نأمل أن يتمكن من البقاء، لكن هذا قرار يجب أن يتخذه هو".









وواصل: "نأمل أن يستمر ميسي و رونالدو اللعب لسنوات عديدة أخرى، ليو ورونالدو هما أفضل لاعبي القرن 21، بالنسبة لي ليو الأفضل في تاريخ هذه الرياضة، على الأقل ممن رأيتهم".









وأجتمع جلوب سوكر مع زملائه السابقين كاسياس بالمنتخب الإسباني في حفلة دبي، ورونالدو الذي تزامل معه في مانشستر يونايتد.







