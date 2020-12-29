ريهام عبد الغفور: فرصي في الدراما والتلفزيون أفضل كثيرا من السينما





وأضافت: "أعتبر نفسي محظوظة جدًا بالعمل في الدراما أكثر من السينما، وقدمت العديد من الأعمال التي تضاف إلى أرشيفي الفني مع كبار النجوم وشباب جيلي".





وأضافت أنها تعتقد أنها قدمت أدوارًا على قدر من الأهمية أتاحت لي فرصًا كثيرة في العمل الدرامي، وكانت من العلامات في مشواري التلفزيوني.

قالت الفنانة ريهام عبد الغقور، أنها تحب السينما جدا وقدمت أعمالا قوية فيها، ولكن فرصتها في الدراما والتلفزيون منذ بدايتها كانت بالنسبة لها أفضل كثيرًا من السينما.