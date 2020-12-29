حقيقة إصابة دريد لحام بفيروس كورونا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:43 ص
بوابة الفجر
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نفت زوجة الفنان السوري، دريد لحام، ما ذكرته تقارير خلال الساعات الماضية بشأن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد. 

وأكدت في تصريحات صحفية، أنه من المستحيل دخول الفيروس إلى منزلهم بسبب حرصها على نظافته الشديدة طوال الوقت.

وقالت إنها تحرص على نظافة المنزل بشكل دوري،  لذا تستبعد أن يصابوا بالفيروس.

يأتي نفي زوجة الفنان السوري، دريد لحام، لإصابته بفيروس "كورونا" المستجد بعد أن طاردته شائعة أخرى خلال شهر ديسمبر، متعلقة بوفاته.

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