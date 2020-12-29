رضا عبدالعال: محمد شريف أفضل من مروان محسن

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:26 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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حقق النادي الأهلي الفوز على فريق الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز برباعية مقابل لا شيء.

وأكد رضا عبدالعال نجم الاهلى والزمالك السابق أن محمد شريف لاعب الفريق الاحمر يظهر بشكل مميز للغاية مع القلعة الحمراء منذ عودته من الإعارة.

وقال عبدالعال فى تصريحات برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "محمد شريف يتميز بالسرعة والقوة ولديه إمكانيات فنية وبدنية عالية تؤهله أن يكون مهاجم مصر الأول ويلعب للمنتخب الوطني".

واضاف: "إذا استمر تألق محمد شريف مع الأهلى فى الفترة المقبل فلن يحصل مروان وصلاح محسن على فرصة نهائيا مع الفريق الاحمر".

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