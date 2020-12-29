الكشف عن موقف لامبارد من تأجيل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

















تحدث فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي، عن موقفه من تأجيل مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وهناك شكوك حول إقامة مباراة تشيلسي أمام مانشستر سيتي، بعد إلغاء مباراة الأخير أمام إيفرتون بسبب تفشي فيروس كورونا داخل السيتيزن.





وقال لامبارد في تصريحات نشرتها شبكة "manchestereveningnews" الإنجليزية: "كنت على علم بمسألة تأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون فقط قبل خوضنا مباراتنا أمام أستون فيلا، لم أركز في ذلك الأمر على الإطلاق، كان علينا التركيز على مواجهة فيلا".





وتابع: "سنناقش ذلك الأمر وسنرى ماهية الموقف، لست على معرفة تامة بشأن القواعد المتعلقة بعدد حالات كورونا الملزمة لتأجيل المباريات وما سيحدث حال ذلك، يجب مناقشة ذلك مع طاقمنا الطبي ومسؤولي النادي والدوري".





وأكمل: "سيتعين علينا التعامل مع الأمر إذا حدث التأجيل، كورونا يجبرنا على عيش أوقات غريبة بالنسبة لنا جميعًا لأسباب مختلفة، نشعر جميعًا أن الشهر القادم أو الفترة المقبلة ستكون صعبة بالنظر إلى ما حدث سابقًا".





وواصل: "كرة القدم ستكون أمرًا ثانويًا في تلك الحالة، إذا لم تُلعب المباريات فسنواصل العمل ونحافظ على سلامة الجميع أولًا قبل كل شيء".



