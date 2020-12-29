موعد مباراة ارسنال و برايتون فى البريميرليج

يواجه نادي آرسنال اليوم الثلاثاء نظيره نادي برايتون ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب بالمر الدولي بمدينة برايتون فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.





وتذاع المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



