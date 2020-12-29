موعد مباراة ارسنال و برايتون فى البريميرليج
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:23 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي آرسنال اليوم الثلاثاء نظيره نادي برايتون ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب بالمر الدولي بمدينة برايتون فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.
وتذاع المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويدخل نادي آرسنال المباراة بعد الفوز على تشيلسي فى ديربي لندن بنتيجة 3 / 1 بالجولة السابقة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".