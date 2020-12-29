رانيا محمود ياسين تتعرض لوعكة صحية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:18 ص
بوابة الفجر
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كشفت  الفنانة رانيا محمود ياسين، عن تعرضها لوعكة صحية في الفترة الأخيرة.

وكتبت عبر حسابها الرسمى على انستجرام قائلة :"أسبوع التكريمات كان أسبوع مميز وأكيد أسعدنا بس كان مؤلم للغاية يمكن من ساعتها وأنا عيانة من القولون وارتجاع فى المريء"..


وأضافت: "ادعولى يارب ابقى كويسة.. رحم الله أبى الغالى وأسكنه فسيح جناته".

يذكر أن رانيا محمود ياسين، نفت فى وقت سابق، الأخبار التى ترددت عن إصابة والدتها الفنانة القديرة شهيرة بفيروس كورونا قائلة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة ووالدتى بخير لا تعانى من أى أعراض كورونا وتتمتع بصحة جيدة.

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